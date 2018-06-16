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Основной риск для ЕС — евро как валюта — эксперт

Основной риск для ЕС — евро как валюта — эксперт

Основной риск для ЕС — это евро как валюта. Евро дамокловым мечом висит над всем европроектом и не позволит ему стабилизироваться, пока мы не увидим полный фискальный союз для ЕС или периферийных стран, возобновляющих свои собственные валюты.

Об этом заявил Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank.

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По его мнению, само устройство Евросоюза было неправильным изначально.

“Единая валюта, единый центробанк и при этом нет фискального союза (каждая страна выдает свой долг, который другим странам теоретически не нужно платить), разные страны, которые объединены, — отметил эксперт. — Будущее Европы не будет статусом-кво: либо это будет полный фискальный союз, либо просто свободная торговая зона, но с другими валютами, циркулирующими параллельно. Возможно, какой-то микро-Евросоюз останется в центре, но остальные страны отпочкуются, и каждая будет сама за себя. Сейчас мы в первой фазе этого кризиса, это он будет развиваться в будущем”.

По материалам Зеркало Недели
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