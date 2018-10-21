В ЕС подсчитали объем предоставленных Украине средств за последние четыре года

Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга рассказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Читайте также: Европейский банк готов вкладывать в Украину на 500 млн долларов больше ежегодно – Гройсман

“За последние четыре года Европейский Союз выделил Украине 200 млн евро в год в форме грантов, то есть это безвозмездная помощь. В дополнение к этому мы также мобилизовали около 70 млн евро в виде гуманитарной помощи, и это также в форме грантов, то есть в форме безвозмездной помощи. Также мы подготовили 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, плюс 1 млрд евро, то есть в целом это 4,4 млрд евро макрофинансовой помощи. Но это уже в форме займов”, – сказал он.

Кроме этого, как отметил Мингарелли, Европейский банк реконструкции и развития также мобилизовал 3 млрд евро в виде займов для Украины.