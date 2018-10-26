Фонд госимущества назвал дату продажи Центрэнерго

Фонд государственного имущества Украины определил дату продажи ПАО “Центрэнерго” – 13 декабря.

Об этом написал в Facebook и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Читайте также: Утверждены условия приватизации Центрэнерго

“Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 года определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО “Центрэнерго”. Стартовая цена 5,984 млрд гривен. Соответствующее решение приняла комиссия по продаже Центрэнерго”, – написал Трубаров.

По его словам, 29 октября в официальном печатном издании “Вестник приватизации” будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

“У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов”, – добавил Трубаров.

Ранее Трубаров заявил, что покупатель обязан сохранить установленную мощность каждой теплоэлектростанции общества на уровне не меньшем, чем тот, который существовал до приобретения; придерживаться лицензионных условий в сфере электроэнергетики, производства и транспортировки; предоставлять приоритет углю, добываемому на подконтрольной территории; иметь гарантированный запас угля на складах и резервного топлива для обеспечения операционной безопасности поставки.

Кроме того, среди обязанностей покупателя – уплатить в государственный бюджет дивиденды в размере 30% прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году; не увольнять в течение шести месяцев работников и в полном объеме выполнять условия коллективного договора в течение срока его действия.

Определено, что покупатель обязан придерживаться требований природоохранного законодательства, в частности на протяжении года разработать план выполнения заключений экологического аудита, а также удерживать объекты сооружений гражданской защиты, которые в процессе создания общества не вошли в его уставный капитал, но остались на балансе общества.