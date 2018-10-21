В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга

В столице Армении 18 октября была открыта крупнейшая в стране майнинговая ферма.

Ферма была создана при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и международной компании Omnia Tech. В майнинговый центр инвестировано около 50 млн долл.

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На сегодняшний день на майнинговой ферме задействованы 3 тыс. машин для производства биткоинов. Планируется, что ее мощность будет увеличена до 120 тыс. машин.

Первый этаж здания майнинг-фермы предназначен для создания бизнес-центра информационных технологий, а на всей территории второго этажа будут размещены беспрерывно работающие серверы.