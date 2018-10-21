Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 27 0

В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга

В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга

В столице Армении 18 октября была открыта крупнейшая в стране майнинговая ферма.

Ферма была создана при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и международной компании Omnia Tech. В майнинговый центр инвестировано около 50 млн долл.

Читайте также: Криптобиржа BTCC выходит на южнокорейский рынок

На сегодняшний день на майнинговой ферме задействованы 3 тыс. машин для производства биткоинов. Планируется, что ее мощность будет увеличена до 120 тыс. машин.

Первый этаж здания майнинг-фермы предназначен для создания бизнес-центра информационных технологий, а на всей территории второго этажа будут размещены беспрерывно работающие серверы.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина