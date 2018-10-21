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Переход на зимнее время отобразится в железнодорожных билетах

Переход на зимнее время отобразится в железнодорожных билетах

Время в железнодорожных билетах указывается с учетом перевода стрелок часов.

Об этом сообщил Департамент информационной политики и связей с общественностью ПАО “Укрзализныця”.

“Укрзализныця“ напоминает пассажирам, что 28 октября в Украине отменяется действие летнего времени. В железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода”, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября 2018 года в 04:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени (стрелки часов будут переведены на один час назад).

“Укрзализныця” уже откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными и вовремя проверить свои часы.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

Напомним, переход на летнее время и его отмена происходят в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

По материалам УНН
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