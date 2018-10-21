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ЕС ужесточил санкции против КНДР

ЕС ужесточил санкции против КНДР

Страны Европейского союза решили усилить санкции против Северной Кореи.

Об этом говорится в официальном журнале на сайте ЕС.

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Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР запретил нескольким судам заходить в международные порты.

“16 октября Комитет Совета Безопасности ООН определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением”, – говорится в документе.

В приложении к решению указаны судна, которых коснулся запрет: Shang Yuan Bao, Kum Un San 3 и танкер New Regent.

Как отмечается, в июне этого года они занимались транспортировкой нефти для КНДР вопреки санкциям.

По материалам Фокус
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