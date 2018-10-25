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В Сингапуре испытают пассажирский мультикоптер (видео)

В Сингапуре испытают пассажирский мультикоптер (видео)

Volocopter объявила, что во второй половине 2019 года начнет испытывать в Сингапуре 18-роторный пассажирский мультикоптер.

Тесты позволят проверить применимость аппарата к использованию в городских условиях, а после них компания проведет серию публичных демонстрационных полетов.

Пока практически все мультикоптеры – это небольшие летательные аппараты для съемки с воздуха или перевозки легких грузов.

В последние несколько лет множество компаний начали разрабатывать гораздо большие по размеру летательные аппараты, предназначенные для перевозки людей.

Предполагается, что возможность взлета и посадки в ограниченном пространстве позволит использовать их в качестве альтернативы обычному такси в городах с высокой загруженностью дорог.

По материалам Комментарии
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