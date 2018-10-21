Суд арестовал замглавы Ощадбанка

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщил “Украинской правде” прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.

Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания в отношении других фигурантов и уже есть решение относительно двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно – он не уточнил.

Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного “Ощадбанка” правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.