В Раде назвали сроки решения проблемы еврономеров

Верховная Рада Украины должна решить проблему авто на еврономерах до конца 2018 года.

Об этом заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов.

По его словам, проблема так называемых еврономеров рассматривается и с точки зрения статуса владельцев таких авто, и с точки зрения их идентификации в случае ДТП или уголовного правонарушения.

“На базе профильного комитета ведется системная работа по решению проблемы авто на европейских номерах. В ближайшие пленарные недели, максимум до конца этого года, законопроект будет вынесен на второе чтение в сессионный зал, и проблема будет решена”, — отметил Герасимов.