Правительство Бельгии инвестирует €6 млн в плавучие солнечные электростанции

Для поддержки строительства плавучих солнечных электростанции в Фламандском регионе правительство Бельгии выделило €6 млн, из которых €2 млн уже получила компания Floating PV NV.

Она планирует построить солнечную электростанцию площадью 5 гектаров на озере, образовавшемся путем добычи песка.

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Инвестиции правительства покрывают около 25% общей суммы, необходимой для реализации проекта.

По словам министра энергетики региона Барта Томмелейна, солнечные электростанции будут размещать на искусственных водоемах и озерах на месте песчаных карьеров, а не в природных заповедниках, которые предлагают возможности отдыха.

Всего во Фламандском регионе 73% установленных солнечных мощностей представлены домашними электростанциями мощностью до 10 кВт. По этой причине чиновники стремятся открыть рынок для крупных проектов.

Уже к 2030 году министр планирует достичь 6,7 ГВт установленных солнечных мощностей в регионе.