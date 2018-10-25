Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 47 0

Правительство Бельгии инвестирует €6 млн в плавучие солнечные электростанции

Правительство Бельгии инвестирует €6 млн в плавучие солнечные электростанции

Для поддержки строительства плавучих солнечных электростанции в Фламандском регионе правительство Бельгии выделило €6 млн, из которых €2 млн уже получила компания Floating PV NV.

Она планирует построить солнечную электростанцию площадью 5 гектаров на озере, образовавшемся путем добычи песка.

Читайте также: ДТЭК и General Electric будут строить вторую очередь Приморской ветроэлектростанции

Инвестиции правительства покрывают около 25% общей суммы, необходимой для реализации проекта.

По словам министра энергетики региона Барта Томмелейна, солнечные электростанции будут размещать на искусственных водоемах и озерах на месте песчаных карьеров, а не в природных заповедниках, которые предлагают возможности отдыха.

Всего во Фламандском регионе 73% установленных солнечных мощностей представлены домашними электростанциями мощностью до 10 кВт. По этой причине чиновники стремятся открыть рынок для крупных проектов.

Уже к 2030 году министр планирует достичь 6,7 ГВт установленных солнечных мощностей в регионе.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина