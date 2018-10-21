SkyUp решил запустить новые рейсы

Национальный лоукостер авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбу для получения прав на регулярные полеты по трем международным и одному внутреннему направлению.

Об этом пишет профильный портал avianews.com.

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Авиаперевозчик запросил разрешение на выполнение трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию.

Поданные заявки комиссия Госавиаслужбы рассмотрит на своем заседании 29 октября. Ожидается, что все они будут одобрены, т.к на запрошенные маршруты есть свободные квоты.