Украинский лоукостер запустил продажи билетов: цены от 30 евро

Авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы, которые будут выполняться по бюджетной концепции.

Сейчас для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Попрад – от 987 грн, в Барселону – от 1508 грн.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам.

Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard, кроме ручной клади, позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и обменять билет со штрафом.

Flex, кроме услуг тарифа Standard, включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

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