В Китае запустили третий прототип суперкомпьютера

Китай запустил третий прототип суперкомпьютера эксафлопсного уровня.

Эта и две других системы, прототипы которых были запущены в течение прошедшего лета, должны войти в строй в 2020 году.

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Запуск прототипов позволяет обнаружить и устранить возможные недочёты проектирования, а также на практике уточнить будущие конфигурации и их потребности.

Запущенный на днях прототип станет предтечей эксафлопсной суперсистемы Shuguang. Разработкой суперкомпьютера занимается компания Dawning Information Industry.

Система будет развёрнута в национальных суперкомпьютерных центрах в Шанхае и Шэньчжэне. В основе платформы ожидаются выпущенные в Китае x86-совместимые процессоры.