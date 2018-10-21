LG запатентовала VR-очки

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало LG патент на дизайн нового носимого устройства.

Речь идёт об очках виртуальной реальности (VR).

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Устройство оснащено основным модулем с двумя линзами, в верхней части которого расположены управляющие кнопки.

По конструкции гаджет близок к обычным очкам. Для удержания на голове применяются довольно тонкие дужки. Предусмотрен также специальный упор для переносицы.

Патент относится к категории дизайнерских, поэтому технические характеристики не раскрываются. Однако можно предположить, что LG рассматривает возможность выпуска полностью самодостаточных VR-очков, которым для работы не понадобится внешний вычислительный узел.

Заявка на патент была подана ещё в июле 2016 года, а зарегистрирован документ только в текущем месяце.