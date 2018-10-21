Минфин и НБУ подготовили законопроект о противодействии выведению прибылей в оффшоры

Министерство финансов и Национальный банк обнародовали проект изменений в Налоговый кодекс с целью имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в Минфине, План действий для борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещением прибыли за границу (План действий BEPS) был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2015 году.

План действий BEPS предусматривает 15 действий для устранения пробелов в международном налоговом регулировании и разногласий в национальном налоговом законодательстве разных стран, которые делают возможным “сокрытие” корпоративной прибыли и ее искусственное перемещение в низконалоговые юрисдикции, где компании не осуществляют экономической деятельности. За последние три года 115 стран уже начали внедрение Плана действий BEPS в национальном налоговом законодательстве.

В Минфине сообщили, что проект закона направлен на воплощение в Украине восьми наиболее критических для Украины шагов:

Действие 3: раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют (КИК), и правила налогообложения таких компаний;

Действие 4: ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами;

Действие 6: предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения;

Действие 7: предотвращение искусственного избегания признания статуса постоянного представительства;

Действия 8-10: совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием;

Действие 13: правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний.