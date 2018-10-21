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Разработан план мероприятий по развитию газодобывающей отрасли Украины

Разработан план мероприятий по развитию газодобывающей отрасли Украины

Правительство 24 октября приняло обновленный План мероприятий по реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Обновленный План мероприятий призван усилить прозрачность газодобывающего сектора и улучшить качество его регулирования. Предполагается перейти на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, создать портал с доступом к информации об украинских ресурсах”, – говорится в сообщении.

Ожидается также разработка новой версии Кодекса о недрах, который кодифицирует и упорядочит правила деятельности в добывающей отрасли.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, Украина шаг за шагом улучшает условия для инвестиций в газодобывающий сектор. Парламент принял законы, которые внедряют стимулирующую ренту и гарантируют ее пятилетнюю неприкосновенность, направляют часть средств на развитие общин в добывающих регионах, упрощают разрешительные процедуры.

Переход на электронные аукционы для выдачи лицензий на разработку нефтегазовых недр, а также упрощение доступа к геологической информации – все это приближает Украину к ее цели – стать энергетически независимой и ресурсно самодостаточной, сказал Кистион.

Он также напомнил, что в июне 2018 года правительства Украины и Канады подписали письмо о намерениях по внедрению лучших практик управления добывающей отраслью.

По материалам УКРИНФОРМ
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