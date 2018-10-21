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Ривне в 2018 году полностью обновит троллейбусный парк

Ривне в 2018 году полностью обновит троллейбусный парк

Во вторник, 23 октября, в Ровно получили семь новых троллейбусов украинской сборки “Днипро” Т203.

Об этом сообщает Ровенский городской совет.

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Таким образом, теперь городские власти имеют в своем распоряжении 14 новых троллейбусов, в том числе с возможностью автономного хода.

“В этом году из городского бюджета на закупку общественного электротранспорта вложили 34,59 млн грн. И еще 40 млн грн – в прошлом. Как отметил мэр, для сравнения, всего 3-4 года назад город мог позволить себе потратить на обновление троллейбусного парка всего лишь 1 млн грн. За эти деньги в 2014-2015 годах покупались чешские троллейбусы, бывшие в употреблении”, – говорится в сообщении городского совета.

Как отмечает мэр Ровно, с такой динамикой поставок троллейбусный парк города в этом году удастся обновить практически полностью.

Новые машины, полученные на этой неделе, после обкатки поступят на маршруты №1, 3, 7 и 10.

По материалам Центр транспортных стратегий
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