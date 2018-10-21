Работу топ-госслужащих будут оценивать по-новому

Кабинет Министров Украины предусмотрел процедуру оценивания работы государственных служащие категории А, — соответствующее решение было принято на заседании в среду.

«Сегодня на заседании правительства утвердили важное для формирования госслужбы распоряжение. Мы дали старт оценке топ-служащих, которая пройдет впервые и пройдет уже в следующем месяце. Госслужащие категории А — это государственный секретарь Кабинета Министров Украины и его заместители, государственные секретари министерств, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители», — написал министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, данное решение — это важный элемент реформы системы госуправления, поскольку позволяет сместить фокус с процесса на результат. «Важно не как долго ты просидел за столом или сколько совещаний провел, а какого общественно важного результата достиг», — подчеркнул министр.

А.Саенко отметил, что результаты проведенного оценивания будут рассмотрены на заседании правительства.

По словам главы Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко, ранее для данной категории госслужащих были определены конкретные задания и показатели, а теперь будет подведен итог их работы, представлены соответствующие отчеты и их оценка. «В результате каждый госслужащий сможет получить одну из оценок: отлично — если все задания KPI (ключевые показатели эффективности) достигнуты полностью, хорошо — если в целом работа сделана, но есть замечания, ну и негативная оценка, если не одно из заданий, ни один КPI не был реализован», — добавил он на брифинге после заседания правительства.

К.Ващенко отметил, что при негативной оценке будет повторное оценивание через некоторое время, после чего будет приниматься решение по конкретному госслужащему. При высоких оценках предусмотрено премирование.