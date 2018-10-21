Анна Теселько: Рынок решает. Как на аукционах малой приватизации цена на объекты растет на 80%

Два месяца назад в Украине стартовала малая приватизация – продажа объектов стоимостью до 250 млн грн. За это время уже состоялось больше 200 электронных аукционов, и среди них есть примеры, когда цена на объекты выросла в сотни раз по сравнению со стартовой.

О главных достижениях малой приватизации в цифрах, определении цены на объекты и самых ярких аукционах расскажу в этой колонке.

Эффективность в цифрах

В течении двух месяцев в системе электронных государственных торгов ProZorro.Продажі проходят аукционы по продаже объектов малой приватизации. Уже сейчас сумма дохода от проданного на них имущества составляет почти 300 млн грн.

Больше всего на аукционах малой приватизации продается недвижимости. Это самые разные объекты – от почти завершенных жилых домов и помещений в исторических зданиях до небольших и даже заброшенных недостроев в самых разных уголках страны. Таких объектов уже продано на 210 млн грн.

Вторая по доходу категория – это корпоративные права (80 млн грн).

Третья – промышленная техника (более 5 млн грн).

Что формирует цену?

До старта малой приватизации одним из пунктов, который вызывал вопросы, было определение стоимости объектов.

Фонду государственного имущества и органам местного самоуправления, у которых эти активы находились на балансе, было непонятно, как определить реальную цену большинства из них. Эксперты же утверждали, что рынок сам определит ценность объектов, и в итоге так и случилось.

Также стоит подчеркнуть, что аукционы по продаже объектов малой приватизации отличаются высокой конкуренцией – в среднем 2,85 участника.

Да, есть объекты, в торги по которым приходит только один желающий заполучить лот, но есть и такие, где на электронном аукционе соревнуются до 25 потенциальных покупателей. В ходе этой борьбы и определяется реальная стоимость объекта.

В аукционах по малой приватизации показатель роста цены просто феноменальный – больше 80%. И это отличная новость для нас всех, жителей Украины.

Во-первых, потому что мы теперь точно знаем, что имущество не продано за 2 копейки.

Во-вторых, есть надежда, что объект получит вторую жизнь, а это и общественное благо в виде работающих магазинов, мест для развлечений и т.п., а также рабочие места.

Если раньше часть объектов просто простаивала и разрушалась, а часть – сдавались в аренду за незначительные деньги, то сейчас они уже принесли пользу в виде реальных денег для госструктур и, вероятно, в будущем в виде полезных приобретений для украинского бизнеса.

Как это происходит. Примеры

То, что рынок в состоянии сам определить реальную стоимость объекта и это будет не в ущерб теперешним владельцам имущества, можно продемонстрировать многими примерами.

Например, рекордный рост цены – в 435 раз – произошел во время продажи кафе в пгт. Добротвир Львовской области.

Изначально организаторы торгов оценили объект в 2,3 тыс. грн. Но 14 участников, которые пришли в электронный аукцион, в ходе борьбы подняли стоимость до 1 млн грн.

В 32 раза цена выросла на аукционе по продаже недостроенной автомастерской площадью 1300 кв м в селе Ракошино Закарпатской области.

Этот объект региональное отделение Фонда государственного имущества выставило за 35 тыс. грн.

В итоге на электронном аукционе за эту недвижимость соревновались 13 потенциальных покупателей и победитель предложил 1 123 500 грн.

Третий пример – подстанцию в Днепре на аукцион выставили с начальной стоимостью 267 тыс. грн.

В итоге лот, в состав которого входит не только электроподстанция, а еще и много сопроводительного оборудования, продали за 5 млн грн.

Анна Теселько, руководитель направления “Аукционы” торговой площадки Zakupki.Prom.ua.