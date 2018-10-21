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Слабые стороны в радарах Trucam

Слабые стороны в радарах Trucam

В Украину вернулись радары Trucam. Лучший способ не получать штрафы – не нарушать правила, но знать особенности работы радаров должен каждый.

  • Температурный режим работы Trucam – от -10 до +60 градусов. Поэтому вы можете смело оспаривать штрафы в более сильный мороз, потому что точность измерения не гарантирована.
  • Несмотря на то, что лазерный Trucam достаточно точный, с заявленных ранее 1200 метров вас вряд ли поймают в “видоискатель”. Ловить нарушителей начинают с 500-700 метров.
  • Видеосъемка нарушителя скоростного режима начинается с 80 метров (чтобы был читабелен номерной знак), если на этом расстоянии у водителя получится спрятаться за другими авто, замер будет считаться недействительным.
  • Скорость Trucam измеряет с шагом в 2 километра, поэтому превышение лимита всего на 2 километра спорное и его можно обжаловать

Как правило, если полиция уже остановила водителя, пока его не отпустят, новых водителей не останавливают. Поэтому, если вы видите, что патруль уже с кем-то “общается”, можете не беспокоиться. В свою очередь попытки оспорить штраф, сославшись на то, что вас отследили в неположенном для измерения радарами месте, не получится – радары оборудованы точным GPS модулем координат.

По материалам Авто24
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