Минфин хочет снизить долю государственных банков на рынке вдвое

Одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке.

Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Читайте также: В Минфине назвали сроки приватизации ПриватБанка и Укргазбанка

“Мы четко понимаем, что государство не должно быть ключевым игроком на банковском рынке, оно должно обеспечить конкурентную среду на рынке. Государственные банки должны направлять свои усилия на реализацию финансовой и экономической политики государства. Безусловно, они должны конкурировать на основе состязательности в банковском секторе”, – сказал он.

Гелетий напомнил что в конце 2016 года правительством Украины было принято решение о национализации крупнейшего банка Украины – “ПриваБанка”, что обусловило рост доли банков государственного сектора в активах системы до 55%.

“Наш ключевой ориентир – это 24%. Если сравнивать с показателем 2015-2016 годов, до национализации “Приватбанка”, доля государственных банков составляла около 27%. Собственно, министерство и ориентируется на указанный показатель”, – отметил заместитель министра.