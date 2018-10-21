Samsung открыла центр разработки ИИ

Samsung открыла ещё один центр разработки искусственного интеллекта в Монреале, где находится одно из самых быстрорастущих сообществ ИИ в мире.

Здесь находятся Университет Макгилла и Монреальский университет, где трудятся ведущие исследователи в сфере ИИ, имеющие «давние отношения» с Samsung, в совместных программах с которой участвует 250 исследователей и 9000 студентов.

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Это седьмой центр разработки искусственного интеллекта Samsung в целом и четвёртый в Северной Америке после Кремниевой долины, Нью-Йорка и Торонто. Свой первый центр разработки ИИ компания открыла в ноябре прошлого года у себя на родине, в Сеуле.

Южнокорейский технологический гигант сообщил, что центр в Монреале будет сосредоточен на разработке приложений в сфере машинного обучения, языках программирования, машинном зрении и мультимодальных взаимодействиях.

Samsung планирует продолжить разработку своего виртуального помощника Bixby. Компания намерена создать персонализированную платформу для нескольких устройств, которая позволит потребителям взаимодействовать с ИИ с помощью голосовых команд, систем машинного зрения, экрана и касаний.

В этом году Samsung объявила о планах расширить штат исследователей в области ИИ до 1000 человек к 2020 году, когда, как ожидается, все продукты и сервисы Samsung будут использовать ИИ.