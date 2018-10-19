В Южной Азии бум инвестиций - туда переносят производство из Китая

Страны юго-восточной Азии привлекли рекордный объем иностранных инвестиций благодаря торговой войне Китая и США. Основными бенефициарами выступили Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

Торговая война подразумевает введение заградительных пошлин на товары из Китая, экспортируемые в Соединенные Штаты. Это делает невыгодным производство на территории КНР. По логике президента США Дональда Трампа, введенные пошлины должны стимулировать бизнес открывать предприятия в Америке. Вместо этого бизнес решил строить фабрики в юго-восточной Азии.

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В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд.

На Филиппинах этот показатель вырос в шесть раз — со $144 млн до $861 млн.

По словам экономистов Maybank Чуа Хак Бина и Ли Чжу Е, в первую очередь инвесторов привлекли отрасли потребительских товаров, автомобильных комплектующих и химическое производство.

По итогам девяти месяцев 2018 года совокупный объем продукции, выпущенный во Вьетнаме, вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время инвесторы вложили в местное производство $1,2 млрд. Самым крупным проектом стал завод по изготовлению полиэтилена южнокорейской компании Hyosung Corp.

Согласно исследованию Американской торговой палаты в Китае, одна треть американских компаний, работающих в КНР, рассматривает возможность переноса своих производственных площадок в другую страну.

«Существующие торговые противоречия только усиливают уже существующий тренд, — заявил старший экономист Natixis Asia в Гонконге Тринх Нгуен. — Юго-восточная Азия — это растущий рынок сам по себе. А еще здесь низкая себестоимость продукции, либеральные правила торговли и никаких геополитических рисков».

Среди последних компаний, которые перенесли производство в юго-восточную Азию: бренд мотоциклов Harley Davidson (завод в Таиланде), поставщик бытовой электроники Panasonic (закрыл завод в США ради фабрики в Малайзии), производитель обуви и аксессуаров Steven Madden (перенес предприятие из Китая в Камбоджу) и компания Kayamatics, которая занимается интернетом вещей.

Сейчас у этой фирмы два завода в Китае, но в ближайшее время она откроет две производственные линии в Малайзии.

Поставщик деталей для Apple, компания Delta Electronics, готова потратить $2,1 млрд на приобретение завода в Таиланде, чтобы наладить там изготовление комплектующих. Фирма Merry Electronics, собирающая наушники по заказу Bose и других известных марок, также намерена перенести часть своего производства из южного Китая в Таиланд.