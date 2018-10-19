Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ

Украина договорилась с МВФ о новой программе stand-by на 3,9 млрд долларов. Первый транш в резервы НБУ поступит только после принятия госбюджета на 2019 год. Второе, не менее важное условие, чиновники уже выполнили, подняв тарифы на газ для населения с ноября на 23,5%. Теперь, не дожидаясь принятия бюджета и утверждения программы советом директоров Фонда, правительство начинает подготовку к размещению еврооблигаций и рассчитывает на деньги от Еврокомиссии и Всемирного банка.

Власти Украины договорились с Международным валютным фондом о новой программе stand-by с кредитной линией 3,9 млрд долларов. Окончательное решение об утверждении программы, рассчитанной на 14 месяцев, должен принять совет директоров Фонда. Но это произойдет не раньше, чем Верховная рада примет госбюджет с учетом рекомендаций аналитиков Фонда, заявили в МВФ. Еще одно условие – увеличить тарифы на газ и тепло для населения “в соответствии с изменениями на рынке и с обеспечением защиты домохозяйств с невысокими доходами”.

Тарифный переполох

В пятницу, 19 октября, за несколько часов до заявления МВФ о новой программе Кабинет министров принял решение повысить стоимость газа для населения на 23,5% с 1 ноября. То ли оправдываясь, то ли утешая граждан, премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что изначально переговоры с Фондом начинались с условия о 60-процентом росте тарифов. Иными словами, премьер дал понять, что цены на энергоресурсы могли взлететь еще больше, не прояви правительство настойчивость.

Гройсман пообещал, что власти позаботятся о наименее обеспеченных гражданах, предоставив им жилищные субсидии. Уже в понедельник, 22 октября, Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабмину “расширить программу субсидий” и “увеличить средства на выполнение этой программы”. При том, что в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено на 16 млрд гривен субсидий меньше, чем в этом году – 55 млрд гривен.

После пересмотра правительством требований к доходам и имуществу субсидиантов количество льготников, вероятно, сократится. По разным оценкам, в новом отопительном сезоне до двух миллионов семей, ранее оформившие субсидии, уже не получат скидку при оплате коммунальных услуг. В МВФ неоднократно обращали внимание на необходимость совершенствования программы субсидий. Фонд рекомендовал исключить из нее тех украинцев, которые скрывают реальные доходы и на самом деле в состоянии платить по счетам за услуги ЖКХ.

Те, кому субсидии не положены, будут платить по новым тарифам уже со следующего месяца. Но если цена на газ для бытовых потребителей вырастет с ноября, то стоимость тепловой энергии еще предстоит рассчитать национальному регулятору – НКРЭКУ – с учетом новой стоимости газа. На это может потребоваться около месяца. Учитывая, что розничный тариф на отопление утверждают местные власти, процесс займет еще примерно месяц. Таким образом, повышения тарифов на тепло и горячую воду стоит ожидать не раньше 1 января. А это значит, что оплачивать эти услуги по повышенным тарифам население начнет только со следующего года.

Перезревшее решение

Повысить тарифы на газ с нового отопительного сезона почти на 23% власти были готовы уже в сентябре, уверяли собеседники издания в правительстве. Как писало РБК-Украина, этот вариант обсуждался с кредитором еще до приезда миссии МВФ.

В начале сентября Владимир Гройсман прогнозировал, что результаты переговоров с миссией будут известны через две недели после начала ее работы в Киеве. Но эксперты Фонда покинули Украину, так и “не ударив по рукам” с правительством. Переговоры продолжились на уровне киевского офиса МВФ и в режиме видеосвязи из Вашингтона.

“Газовый” вопрос стал камнем преткновения в отношениях Украины с МВФ летом прошлого года. Фонд последовательно требовал от правительства выполнения условий меморандума, который Украина подписала в 2015 году. Последние два пересмотра программы – в 2016 и 2017-м – закрепили в меморандуме о сотрудничестве с Фондом условие, согласно которому цена на газ для населения должна рассчитываться и корректироваться с учетом цен на газ на европейском рынке. Если бы Кабмин выполнил эти условия, сейчас цена на газ полностью соответствовала бы рыночной и была б одинаковой для всех категорий потребителей.

Напомним, рыночная цена для Украины соответствует импортной и формируется с учетом среднегодовой стоимости газа на европейском хабе NCG. Для того чтобы сейчас уравнять стоимость газа на внутреннем и внешнем рынке, тарифы для населения пришлось бы повысить почти на 50-60%, о чем и говорил Гройсман.

МВФ, разумеется, о своей рекомендации перейти на рыночные механизмы формирования цены газа не забыл. И явно Фонд не удовлетворит разовый пересмотр цен на 23,5%. По информации РБК-Украина, выполняя положения новой программы, правительству до конца 2019 года все же придется повышать тарифы как минимум еще дважды – в апреле и в октябре. Таким образом, если импортная цена газа не будет значительно меняться в течение следующего года, к 2020 году тарифы на газ в Украине должны соответствовать рыночной стоимости топлива.

Но существует риск, что уже к концу отопительного сезона следующий этап повышения может быть сорван. Причина – политическая. На 31 марта запланирован первый тур президентских выборов. Есть сомнения, что власти согласятся накануне выборов “ударить по своему рейтингу” и повысить тарифы на газ с 1 апреля, а, следовательно, и на тепло.

Оппозиционные политики уже обвинили власть в лице президента едва ли не в “тарифном геноциде”, повесив всю ответственность за это решение на Порошенко. Президент, отвечая на критику, сказал, что больше всех возмущаются те, кто был ранее у власти и набрал займов. Теперь, по словам главы государства, нынешняя власть вынуждена их отдавать, идя на компромиссы с кредиторами.

Источники, знакомые с ходом переговоров с МВФ, заверили издание, что “договориться о новой программе не удалось бы, если бы у Фонда не было понимания, что власти готовы выполнять ее условия”. Впрочем, еще в марте 2015 года, подписывая меморандум с Фондом, и премьер Гройсман, и Президент Порошенко уверяли МВФ, что будут следовать его положениям. А уже летом 2017 года правительство отказалось выполнять взятые на себя обязательства и повысить тарифы на газ на 17-19% с отопительного сезона.

Если схожая ситуация повториться в марте 2019 года, не исключено, что новая программа будет также остановлена, как и предыдущая. То есть, формально Украина все еще будет находится в программе, но финансирования не получит. Впрочем, уже вечером в понедельник Гройсман в эфире телеканала ІCTV исключил возможность следующего этапа повышения тарифов для населения.

Новые долги

Каким будет размер первого транша в рамках новой программы, стороны пока не сообщают. Даже в неформальных разговорах участники переговоров не готовы называть цифры, рекомендуя дождаться решения совета директоров МВФ.

Но пока для правительства важна не столько сумма, сколько сам факт возобновления сотрудничества с кредитором. Во-первых, все транши по программе stand-by поступят в золотовалютные резервы НБУ, а не в госбюджет. Это позволит смягчить крупные выплаты по внешним займам в 2019 году. Во-вторых, прогресс в отношениях между Украиной и МВФ открыл нашей стране двери для получения других займов, которые можно будет направить в госказну уже в этом году. Речь идет о размещении еврооблигаций и получении макрофинансовой помощи от Еврокомиссии и кредиту Всемирного банка.

Вероятно, уже в ближайшее время Украина будет пытаться выпустить еврооблигации, не дожидаясь утверждения новой программы советом директоров. До конца года Минфину нужно привлечь в казну как минимум около двух миллиардов долларов, что эквивалентно 56 млрд гривен. Именно столько, согласно данным Госказначейства, составляет недобор правительства по внешним займам по итогам 8 месяцев. На какую сумму будут выпущены бумаги, чиновники пока не сообщают.

Риски для программы

Сейчас дальнейшее продолжение сотрудничества с МВФ во многом зависит от парламента. Депутатам предстоит выполнить основное требование Фонда – принять сбалансированный бюджет с реальными доходами. МВФ неоднократно подчеркивал, что баланс госбюджета и сокращение дефицита – так называемое условие по умолчанию. Проще говоря, Фонд не сотрудничает со странами, которые не ведут взвешенную фискальную политику.

В прошлом году, голосуя за госбюджет-2018 года, парламент фактически проигнорировал замечания экспертов МВФ о необоснованно “раздутой” расходной части, которая не подкреплена доходами. В Кабмине, пересмотрев макропрогноз на 2018 год, уверяли Фонд в состоятельности своих расчетов. Премьер Владимир Гройсман убедил кредитора, что бюджет будет сбалансирован, и в случае необходимости, по результатам первого квартала произойдет секвестр. Но этого так и не произошло. Напротив, Кабмин увеличил минимальную зарплату и пенсионные выплаты. Учитывая и без того не простые переговоры с МВФ из-за цены на газ, ситуация с бюджетом усугубила кризис доверия в Фонде по отношению к Украине.

Как ранее писало РБК-Украина, первое чтение бюджета-2019 – так называемые бюджетные выводы – Рада проголосовала с минимальными правками в правительственную редакцию документа. Но депутаты направили Кабмину ряд рекомендаций, часть из которых придется учесть для успешного прохождения документа в сессионном зале. В комитете Рады по вопросам бюджета видят как минимум 36 млрд гривен дополнительного ресурса, который можно будет направить на “депутатские хотелки”. Теперь слово за Министерством финансов.

Головной боли правительству прибавит и законодательная инициатива, внесенная президентом. Речь идет о налоге на выведенный капитал (НнВК), которым предлагается заменить налог на прибыль. Суть НнВК в том, что предприятие платит налог только, если прибыль распределяется между акционерами, в том числе, в виде дивидендов. Если же заработанная прибыль остается в обороте, она не подлежит налогообложению.

В начале ноября соответствующий законопроект планируют вынести на рассмотрение в зал. На этом, среди прочих, настаивает глава комитета Рада по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, которую считают близкой к окружению Президента. Если законопроект будет принят хотя бы в первом чтении, правительству придется пересчитать госбюджет, исключив из доходной части налог на прибыль. Какие компенсаторы для бюджета предложит власть, пока сказать сложно. В МВФ, как уверяют в Минфине, просят повременить с существенным пересмотром налоговой системы и оценить риски, связанные с введением НнВК вместо налога на прибыль.

Ростислав Шаправский, Мария Цатурян