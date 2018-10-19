В этом году в Украину импортировали легковых авто на $1,4 миллиарда - Госстат

За январь-август 2018 года Украина импортировала 127 611 легковых автомобилей (на 1,356 млрд долларов). За соответствующий прошлогодний период импорт легковых автомобилей составил 94 250 единиц (на 1,31 млрд долларов).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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За 8 месяцев текущего года из Украины экспортировано 104 легковых автомобиля (на 5,254 млн долларов), за аналогичный период прошлого года поставки на внешние рынки составили 93 единицы (на 3,861 млн долларов).

Около 61% общего объема экспорта легковых автомобилей в этом году было отправлено в США и Канаду, почти 57% импортированных автомобилей имеют западноевропейское происхождение.