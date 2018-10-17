Названы самые продаваемые грузовики в Украине

Спрос на новые коммерческие автомобили в сентябре уменьшился по сравнению с августом почти на 13% до 977 авто. Относительно показателя годичной давности продажи в этом сегменте авторынка просели на полпроцента.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Лучше других в сентябре продавались автомобили марки Renault, которые заняли почти пятую часть рынка новых коммерческих авто. За месяц было продано и зарегистрировано 188 машин этой французской марки. При этом к своему сентябрьскому результату 2017 года Рено прибавила 3%, а от показателя предыдущего месяца отстала на 25%.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 132 зарегистрированные продажи (+35% к сентябрю 2017 г. и +16% к августу 2018 г.).

На третьем месте новые коммерческие авто марки Ford – 91 шт. (-23% к сентябрю 2017 г. и -4% к августу 2018 г.). Четвертая позиция у Mercedes-Benz – 84 авто (-18% к сентябрю 2017 г. и +2% к августу 2018 г.).

Замыкает лидерскую пятерку с результатом 68 автомобилей Peugeot. За год спрос на новые коммерческие Пежо удвоился, а относительно августа увеличился на 45%.