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Нефть дешевеет и торгуется около 79 долларов

Нефть дешевеет и торгуется около 79 долларов

Цены на нефть во вторник, 23 октября, снижаются, продолжая наблюдающиеся в последние сессии колебания в узком ценовом диапазоне.

Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,28% – до $79,61 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась на 0,14% – до $69,26 за баррель.

В то же время фундаментальные факторы, влияющие на нефтяной рынок, остаются неизменными – инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашкаджи.

По материалам Корреспондент.net
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