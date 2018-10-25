Спрос на сырье в мире увеличится вдвое к 2060 году — исследование

По подсчетам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировала, что к 2060 году в мире будут использовать около 167 миллиардов тонн сырья, что почти вдвое превышает показатели использования сырья в этом году.

В частности, больше всего вырастет спрос на песок, гравий и цемент, а также металлы и древесину.

В ОЭСР отмечают, что динамичное развитие мира и рост использования сырьевых ресурсов приведет к негативным последствиям для окружающей среды. В частности, постоянно растет количество вредных выбросов в атмосферу.

В отчете ОЭСР также говорится о необходимости принять все возможные меры по уменьшению негативного воздействия промышленности на экологическую систему мира.