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Fiat Chrysler продает бизнес автокомплектующих за €6,2 млрд

Fiat Chrysler продает бизнес автокомплектующих за €6,2 млрд

Fiat Chrysler Automobiles объявила о достижении договоренности о продаже своего бизнеса автозапчастей Magneti Marelli американскому инвестфонду CK Holdings.

Теперь оба производителя будут объединены в единую компанию, которая получит название Magneti Marelli CK Holdings.

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Ожидается, что выручка объединенной компании составит €15,2 млрд, что позволит ей стать седьмым в мире по объему доходов поставщиком автозапчастей.

Сумма трансакции составит €6,2 млрд. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине 2019 года.

В случае получения одобрения от регуляторов и объединения двух производителей возглавит новую структуру нынешний гендиректор Calsonic Kansei Беда Болзениус.

Глава же Magneti Marelli Эрманно Феррари войдет в совет директоров объединенной компании.

По материалам Коммерсантъ
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