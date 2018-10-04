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Украинцы стали меньше покупать коммерческие автомобили

Украинцы стали меньше покупать коммерческие автомобили

Спрос на новые коммерческие автомобили в сентябре уменьшился по сравнению с августом почти на 13% до 977 авто. Относительно показателя годичной давности продажи в этом сегменте авторынка просели на 0,5%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Лучше других в сентябре продавались автомобили марки RENAULT, которые заняли почти пятую часть рынка новых коммерческих авто. За месяц было продано и зарегистрировано 188 машин этой французской марки. При этом к своему сентябрьскому результату 2017 года Рено прибавила 3%, а от показателя предыдущего месяца отстала на 25 процентов.

Второе место досталось автомобилям марки FIAT – 132 зарегистрированные продажи (+35% к сентябрю 2017г. и +16% к августу 2018г.).

На третьем месте новые коммерческие авто марки FORD – 91 шт. (-23% к сентябрю 2017г. и -4% к августу 2018г.).

Четвертая позиция у MERCEDES-BENZ – 84 авто (-18% к сентябрю 2017г. и +2% к августу 2018г.).

Замыкает лидерскую пятерку с результатом 68 автомобилей PEUGEOT. За год спрос на новые коммерческие Пежо удвоился, а относительно августа увеличился на 45 процентов.

По материалам autonews.ua
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