"Укравтодор" планирует отказаться от строительства двух развязок под Киевом

“Укравтодор” планирует отказаться от строительства двух из пяти важных развязок, деньги на которые выделяет Евросоюз. Речь идет о двухуровневых съездах на трассе Киев-Чоп возле массива “Чайка” и села Белогородка.

Дело в том, что Киевсовет не дает под их возведение земли, пишет “Укравтодор” на Facebook.

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Обе развязки необходимы, чтобы уменьшать количество аварий на проблемных отрезках шоссе.

“Из-за активного трафика по трассе М-06 на подъезде к Киеву разворот сквозь три полосы встречной полосы магистрали является крайне опасным для всех транспортных средств”, – говорится в сообщении.

При этом уровень трафика из соприкасающихся улиц постоянно растет. Это не только мешает комфортному проезду к окрестностям Киева, но и движению транспорта на дальние дистанции непосредственно по трассе Киев-Чоп.

На 23 октября запланирован следующий этап – рассмотрение этого вопроса на Комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землеотвода при КГГА, говорится в комментарии от “Укравтодора”.