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"Укравтодор" планирует отказаться от строительства двух развязок под Киевом

"Укравтодор" планирует отказаться от строительства двух развязок под Киевом

“Укравтодор” планирует отказаться от строительства двух из пяти важных развязок, деньги на которые выделяет Евросоюз. Речь идет о двухуровневых съездах на трассе Киев-Чоп возле массива “Чайка” и села Белогородка.

Дело в том, что Киевсовет не дает под их возведение земли, пишет “Укравтодор” на Facebook.

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Обе развязки необходимы, чтобы уменьшать количество аварий на проблемных отрезках шоссе.

“Из-за активного трафика по трассе М-06 на подъезде к Киеву разворот сквозь три полосы встречной полосы магистрали является крайне опасным для всех транспортных средств”, – говорится в сообщении.

При этом уровень трафика из соприкасающихся улиц постоянно растет. Это не только мешает комфортному проезду к окрестностям Киева, но и движению транспорта на дальние дистанции непосредственно по трассе Киев-Чоп.

На 23 октября запланирован следующий этап – рассмотрение этого вопроса на Комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землеотвода при КГГА, говорится в комментарии от “Укравтодора”.

По материалам ТСН
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