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В Индии создали смартфон для слепых людей

В Индии создали смартфон для слепых людей

В Индии стартовали продажи смартфонов, снабженных клавиатурой Брайля. Подобные «девайсы» предназначены для слепых людей.

В смартфоне реализована технология «эффекта памяти формы» ‒ способность к возврату исходного состояния при нагреве ‒ получившая название Shape Memory Alloy.

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Сообщается, что «экран» смартфона представляет собой сетку контактов, которые формируют т.н. «шрифт Брайля» ‒ рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения слепыми и плохо видящими людьми.

Отмечается, что «экран» служит своеобразным «переводчиком», поскольку позволяет переводить обычный текст в шрифт Брайля и наоборот.

По материалам internetua.com
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