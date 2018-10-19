Samsung представила два бренда автомобильных устройств

Компания Samsung Electronics представила два новых бренда, специализирующихся на выпуске решений для автомобильной промышленности – Samsung Exynos Auto и Samsung ISOCELL Auto.

Об этом сообщают в компании.

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Под новыми брендами будут разрабатываться и выпускаться решения на базе прикладных процессоров и технологий обработки изображений для использования в автомобилях.

Южнокорейский производитель утверждает, что процессоры Exynos Auto должны перенять особенности, присущие мобильным версиям Exynos, при этом они будут отвечать требованиям автомобильной промышленности и смогут работать в более жестких условиях.

Эти процессоры станут основой новых информационно-развлекательных систем, систем помощи водителю (ADAS) и телематических решений.

Процессоры, выпускаемые под брендом Exynos Auto, разделены на три категории: линейка Exynos Auto V предназначена для создания современных автомобильных информационно-развлекательных систем (IVI), процессоры Exynos Auto A – для передовых систем помощи водителю (ADAS); и процессоры Exynos Auto T – для телематических решений.

Новая автомобильная линейка датчиков изображения ISOCELL позволяет наделить компьютерным зрением и транспортные средства.

Заявляется, что датчики ISOCELL на базе технологии изоляции пикселей (pixel isolation), позволяют добиться большей видимости дороги и окружающего пространства даже в условиях низкой освещенности, обеспечивая возможности для более точного обнаружения объектов.

Это позволяет автомобилю воспринимать дорожные условия или потенциальные участки опасности даже при движении в туннеле или в других условиях с высокой контрастностью.