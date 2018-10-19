Укрпочта переходит на безналичные расчеты

Укрпочта установила 2 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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“Оборудование платежными терминалами началось с отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов”, – отметил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.

В целом Укрпочта закупила через систему электронных торгов Prozorro 5 тыс. POS-терминалов. Они будут установлены в 3 тыс. отделениях компании во всех регионах страны.