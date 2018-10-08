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Международные посылки Укрпочтой станет отправлять проще

Международные посылки Укрпочтой станет отправлять проще

Укрпочта получила лицензию на таможенно-брокерскую деятельность.

Сервис для предпринимателей начал работать с 10 октября, сообщает пресс-служба компании.

“Теперь компания может оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров. Таким образом Укрпочта упрощает для представителей малого и среднего бизнеса отправление товаров, подлежащих таможенному декларированию”, – отметили в компании.

Как приводит пример заместитель гендиректора Укрпочты Александр Перцовский, многие экспортеры обращаются за помощью в оформлении документов в случае международных отправлений с товарами, которые подлежат таможенному декларированию, например, ювелирные украшения, произведения искусства.

По материалам Газета по-Украински
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