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Саудовская Аравия планирует увеличить нефтедобычу до 11 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия планирует увеличить нефтедобычу до 11 млн баррелей в сутки

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о намерении увеличить добычу нефти с текущих 10,7 млн баррелей в сутки до 11 млн баррелей.

По достижении таких результатов будет принято решение о возможном росте резервных мощностей.

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«Нам нужно будет принять решение, будем ли мы увеличивать наши производственные мощности с текущих 12 млн до 13 млн баррелей в сутки. И это решение потребует поэтапных инвестиций в объеме от $20 млрд до $30 млрд — во столько оцениваются капитальные затраты на каждый миллион баррелей дополнительных мощностей»,— сказал аль-Фалих.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия вкладывает «десятки миллиардов долларов» в дополнительные мощности, которые использует только в ситуации недостатка предложения, по сути являясь единственной страной, которая может гибко реагировать на изменение спроса и предложения на рынке. Поэтому, как полагает министр, мировое сообщество должно поддержать Эр-Рияд.

По материалам Коммерсантъ
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