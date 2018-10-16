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ОПЕК: цены на нефть могут снизиться в ближайшие недели

ОПЕК: цены на нефть могут снизиться в ближайшие недели

Накануне цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые за месяц.

Увеличение запасов и рост добычи нефти в США могут привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний отчет ОПЕК.

«Будущее сезонное снижение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста нефтедобычи в США, это может стать “медвежьим” фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель», – говорится в документе.

ОПЕК считает, что пересмотр глобальных экономических прогнозов МВФ, вызванный торговыми спорами между США и их партнерами, привел к большей неопределенности относительно роста спроса на нефть в 2019 году. Накануне, 18 октября, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые за месяц. Стоимость барреля нефти WTI снизилась до $68,7.

В октябре ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос ослабнет ввиду торговых войн и других факторов, сдерживающих мировую экономику и экономику стран-импортеров.

По материалам Коммерсантъ
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