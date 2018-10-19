В "Нафтогазе" назвали условие для поставки газа двум ТЭЦ

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” готова возобновить газоснабжение “Новороздольской ТЭЦ” и “Новояворовской ТЭЦ” при открытии ими счетов со специальным режимом использования согласно закону “О теплоснабжении”.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Отмечается, что 13 октября вступило в силу постановление Кабинета министров от 10 октября 2018 года № 834 “О возложении специальной обязанности для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа”, которым правительство обязало “Нафтогаз” поставлять газ на объекты ТКЭ, имущество которых арестовано и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, как единые имущественные комплексы на период осуществления указанным агентством мероприятий по управлению.

Подчеркнем, что имущественные комплексы “Новороздольской ТЭЦ” и “Новояворовской ТЭЦ” передали в управление Нацагентству по вопросам управления активами в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 12.06.2018.