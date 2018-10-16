Tesla презентовала бюджетную версию Model 3

На сайте компании Tesla появилась бюджетная версия Model 3, которая стоит $45 тысяч. При этом, по мнению Илона Маска, электромобиль обойдется покупателю всего в $31 тысячу.

С вычетом федеральных и местных налоговых льгот в Калифорнии авто стоит $35 тысяч, а с учетом экономии на топливе – почти $31 тысячу, написал Маск в Twitter.

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Всего на сайте Tesla доступны три версии Model 3, стоимость которых без учета субсидий: $ 45 тысяч, $ 54 тысячи и $ 64 тысячи.

При этом с учетом налоговых льгот эти же модели будут стоить значительно дешевле. Так, бюджетная с более слабым аккумулятором на 418 км хода обойдется в $ 33,2 тысячи. Более дорогие модели с запасом хода около 500 км будут стоить соответственно от $ 42,2 тысячи и $ 52,2 тысячи.