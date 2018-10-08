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Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение

Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение

Американская компания Tesla выпустила новое программное обеспечение 9.0 для электромобилей Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model 3.

Благодаря программному обеспечению стало проще меню электромобиля. Настройки упростили доступ к приложениям.

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Разработчики также добавили несколько новых функций. В частности, активировали 8 внешних камер системы самообслуживания Tesla. Такое нововведение увеличило объем до 360 градусов. Авто использует камеры боковой и задней ориентации, ультразвуковые датчики. Теперь устройство может обнаружить все транспортные средства.

Автомобили не старше 2 лет оснастили новыми передними камерами. Они могут работать как видеорегистратор. Записывать видео до 10 мин.

Водители Tesla могут в одном месте получить доступ ко всем элементам управления обогревом. Также стали доступны аркадные игры.

По материалам Газета по-Украински
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