Польская PGNiG купила долю в газовом месторождении на шельфе Норвегии

PGNiG купила долю в месторождении газа в районе Ekofisk в Норвегии за 220 млн долларов.

Об этом сообщает польская нефтегазовая компания.

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Сделка является еще одним элементом реализации стратегии группы PGNiG и обеспечит существенный рост добычи природного газа за пределами Польши.

Глава компании Петр Вожняк считает, что покупка доли в месторождении имеет для PGNiG большое значение и позволит значительно увеличить добычу компании в регионе, из которого она планирует транспортировать газ в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe.

«Проект Tommeliten Alpha позволяет нам реализовать стратегию диверсификации поставок и является привлекательным экономически», — сообщает Вожняк.

Компания считает, что благодаря этому приобретению объем добычи газа Польша в Норвегии повысит на 0,5 млрд куб. м/год в первые шесть лет эксплуатации месторождения.

Кроме того, PGNiG сможет добывать здесь до 500 тыс. т сырой нефти и газового конденсата.