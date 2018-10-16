Microsoft и ENOC разрабатывают АЗС будущего для ОАЭ

ENOC Group, ведущий поставщик моторного топлива в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), совместно с софтверным гигантом Microsoft разрабатывает автозаправочную станцию будущего. Самообучающаяся система управления АЗС использует элементы искусственного интеллекта (AI).

Меморандум о взаимопонимании между компаниями был подписан Заидом Алкфаиди, управляющим директором Enoc Retail, и Сайедом Хашишем, региональным генеральным директором Microsoft Gulf.

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В основе концепции Service Station of Future («Заправка будущего») лежит цифровая система прогнозирования на базе AI. Получив с помощью мобильного приложения от клиента запрос на обслуживание, система управления (СУ) направит его на наименее загруженную заправку, расположенную по маршруту следования, и сведет к минимуму время ожидания у топливо-раздаточной колонки.

В ближайшее время ENOC выберет пилотную заправку, на которой пройдет адаптацию концепция Service Station of Future.

Для самообучения СУ будет использовать каналы видеонаблюдения и данные всех типов. Это позволит оптимизировать процесс обслуживания клиентов, повысить точность прогнозирования ситуации, сделает более доступными дополнительные сервисы, а также разработать эффективную контекстную рекламу для различных клиентских групп.

Ключевым элементом системы является безопасность: своевременное распознавание дыма и пламени, поиск оставленных без присмотра транспортных средств и пр.

«Продвигая программу Service Station of Future, мы предопределяем будущее автозаправочных станций. Мы делаем их не только более эффективными с точки зрения ведения бизнеса, мы повышаем их привлекательность для всех членов семей наших клиентов», — сказал Сайед Хашиш.