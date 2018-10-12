В Люксембурге на АЗС открыли «Ашан»

Крупнейший в Люксембурге оператор заправочных сетей Aral и компания Auchan Retail Luxembourg объединили свои усилия, чтобы запустить первый в стране пристанционный магазин My Auchan («Мой Ашан»).

Новый объект будет открыт на АЗС в г. Шифланг. Благодаря бизнес-союзу Aral и «Ашан», клиенты автозаправочного комплекса получат возможность закупать свежие продукты как для немедленного употребления, так и на вынос при каждом посещении заправочной станции.

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«Мы заметили, что привычки наших клиентов изменились, особенно в отношении их ожиданий к нашим магазинам», — объясняет управляющий директор Aral Luxembourg Ромен Хоффманн.

Ассортимент продуктов My Auchan намного шире, чем продаваемых в настоящее время на АЗС Aral. В частности, посетителям заправок предлагается большой выбор свежих продуктов, фруктов и овощей, а также готовые блюда и полуфабрикаты.

Значительную часть товаров пристанционный магазин «Ашан» предлагает под собственным брендом. Кроме того, в ассортименте присутствуют местные изделия и органические продукты. Сеть пристанционных кафе Petit Bistro также адаптирована к новой концепции.

«Мы вложили в проект My Auchan весь свой опыт в области реализации продуктов. При этом учли наработки на многокультурном рынке Люксембурга», — рассказал Кирилл Дрисен, управляющий директор Auchan Retail Luxembourg.