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Продажи IBM упали сильнее, чем ожидали на рынке

Продажи IBM упали сильнее, чем ожидали на рынке

IBM завершила третий квартал с более сильным падением продаж, чем ожидали на рынке. Сказывается ослабление спроса на программное обеспечение и серверы, которые производит американская корпорация.

В июле-сентябре 2018 года чистая прибыль IBM составила 2,69 млрд долларов против 2,73 млрд долларов прибыли годом ранее. На скорректированной основе (без учета разовых расходов и доходов) прибыль оказалась равной 3,42 доллара на акцию, что выше среднего прогноза в 3,4 доллара от аналитиков Уолл-стрит.

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Выручка компании уменьшилась на 2% в годовом исчислении – до 18,76 млрд долларов. Эксперты предсказывали продажи на уровне 19,1 млрд долларов.

За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 30 сентября 2018 года, серверное подразделение IBM (Systems) зафиксировало выручку в размере 1,7 млрд долларов, что примерно соответствует показателю годичной давности, тогда как во второй четверти имел место 25-процентный подъем.

Доходы здесь практически перестали расти из-за того, что темпы увеличения продаж мейнфреймов z14, представленных год назад, начали снижаться, поскольку клиенты ждут запуска нового оборудования и поэтому не обновляют свои серверы.

Сейчас примерно половину доходов IBM приносят так называемые стратегические императивы, к которым компания относит облачные продукты, искусственный интеллект, аналитику, социальные сети, мобильные технологии и решения в области информационной безопасности (ИБ).

Все это принесло “голубому гиганту” выручку в 39,5 млрд долларов по итогам прошлых 12 месяцев (рост на 13%). 12-месячная облачная выручка подскочила на 20%, достигнув 19 млрд долларов.

По материалам internetua.com
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