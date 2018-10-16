Межбанк: доллар вырос

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять едва заметно приподнявшиеся с уровня 53 455,5 млн. грн. к отметке 53 459,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,15/28,17 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования покупок «американца».

Появившиеся, как всегда, спозаранку на межбанке нерезиденты своими покупками около 10.27 Киева загнали курс доллара на уровень 28,17/28,19 UAH/USD.

По состоянию на 10.39 котировки безналичного «американца» выросли до 28,185/28,195 UAH/USD. Главные покупатели на моменте банки Калион и Сити.

По состоянию на 10.58 рынок безналичной пары доллар-гривна на межбанке заморозил рост и даже констатировал незначительное снижение цен к уровню 28,18/28,19 UAH/USD. По непроверенным слухам, на рынке появился встревоженный ростом “американца” НБУ с СКВ-интервенцией.

Как стало известно позже, регулятор провел точечную долларовую интервенцию по 28,19 UAH/USD, но, судя по всему, объем ее был небольшой, и уже к 11.09 котировки доллара на межбанке вернулись к отметке 28,185/28,195 UAH/USD.

К 11.20 котировки доллара обосновались на отметке 28,185/28,195 UAH/USD, игнорируя «сиротские» долларовые «заливки» НБУ.

Утреннее «зеленое» ралли, инициированное нерезидентами, которое удалось затормозить мизерной интервенцией регулятора, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика согласуется с «заморозкой» коррекции объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,11

евро – 32,26/ 32,29

российский рубль – 0,427/ 0?429

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