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Кличко рассказал о новой дорогой программе замены труб в Киеве

Кличко рассказал о новой дорогой программе замены труб в Киеве

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что город готовит новую дорогую программу замены труб в столице из-за ненадежности старой системы.

“В городе Киеве несколько тысяч труб расположены под землей и некоторые мы вырываем, а они как бумажка. И это потеря тепла и потеря воды. И мы делаем сейчас программу замены труб, достаточно дорогостоящий процесс, и мы сейчас инвестируем гораздо больше денег, чем предварительно инвестировала компания “Киевэнерго”, – заявил Кличко.

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По его словам, город полностью готов к отопительному сезону, и через неделю-две ситуация с отоплением полностью стабилизируется.

“Всегда в начале отопительного сезона даем достаточно высокое давление и сейчас перед тем, как он начинается, прорывы труб есть, и через неделю – максимум две уже ситуация стабилизируется”, – подчеркнул Кличко.

По материалам ТСН
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