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Кличко показал, каким будет мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов (видео)

Кличко показал, каким будет мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов (видео)

Пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой Дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе «Завтрак с 1+1».

Так, по словам городского головы, мост соединит два туристических маршрута – парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый» и будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мэр показал видеоролик о том, как будет выглядеть новый мост. Он будет длиной 210 ​​метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок.

Мостовой переход сделают из бетона и стекла. «С моста будет открываться изумительный вид на Днепр. Можно будет увидеть весь Киев. Этот мост сделает наш город еще более привлекательным для туристов», – отметил Кличко.

По материалам Главком
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