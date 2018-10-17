Украинский бизнес начнут проверять по-новому в 2018 году - эксперт

До конца 2018 года контролирующие органы должны перейти на риск-ориентированную модель проверок украинского бизнеса. По заверениям правительства, таким образом под мониторинг подпадут только самые «рисковые» отрасли экономики.

Обмениваться данными об инспекциях и нарушениях проверяющие смогут с помощью одной общей информационной базы. Уже сейчас к ней подключено 26 контролирующих органов. Вскоре, к ним присоединятся и остальные контролеры.

Проверить историю взаимоотношений проверяющих органов и частных компаний смогут также страховые фирмы и банки.

Самих ревизий меньше не станет. Но, как уверяют эксперты, они будут более таргетированными и с меньшей вероятностью злоупотреблений со стороны проверяющих инспекторов. Как именно будут проверять украинский бизнес, рассказал руководитель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

По словам эксперта, новая система поможет проследить, сколько раз, кем и на предмет чего проверялся тот или иной предприниматель. Будет видна история штрафов, наложенных на бизнес и прочие нюансы, связанные с проверками. Помимо прочего, сам предприниматель также сможет оставить свой отзыв о контролере.