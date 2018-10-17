Киевсовет выделил 100 миллионов на зарплаты учителям

Киевсовет скорректировал бюджет города на 2018 год и выделил дополнительно 100 млн грн на зарплаты педагогам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Основанием для корректировки столичного бюджета-2018 стало перевыполнение доходной части общего фонда бюджета Киева за 9 месяцев этого года, что составляет 108,4%. Следовательно, выделено 100 млн грн на отрасль «Образование». Эти средства пойдут на выплату заработной платы учителям.

“Из-за несовершенной системы начисления образовательной субвенции, нам не хватает средств на образовательную отрасль. Мы провели серьезную работу и нашли возможность финансирования. И теперь наши педагоги получат все надбавки и премии, которых они заслуживают и на которые рассчитывают», – отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования Анна Старостенко.

Кроме того, решение предусматривает наполнение уставного капитала КП «Киевтеплоэнерго» на 196 млн грн. Таким образом выполняется предыдущее решение Киевсовета о размере уставного фонда этого предприятия.