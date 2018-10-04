В Украине введут интернатуру для учителей

В Украине после окончания вуза будущие педагоги (бюджетники и контрактники) обязаны будут отработать год в школе, чтобы молодые учителя адаптировались к работе.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

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По ее словам, в данный момент ведомство разрабатывает реформу педагогического образования, которое часто отстает от реальных потребностей.

Гриневич признала, что уровень педобразования в Украине – не лучший.

В данный момент в Украине учителя получают очень маленькую зарплату, поэтому в эту отрасль не идут много способных профессионалов.

Так, к примеру, зарплата молодого учителя сейчас составляет около 4,5 тыс. грн, а самый высокий уровень зарплаты учителя с опытом, высшей категорией – до 11 тыс. грн. В тоже время, средний уровень зарплаты в отрасли – 7,5 тыс. грн.

По словам Гриневич, если бы зарплаты были в два раза выше (от 9-10 тыс. грн для молодых учителей и 15 тыс. грн для педагогов с опытом), то профессия стала бы более престижной, и в школу бы пошло работать больше выпускников педагогических вузов